Ricerca del lavoro in piazza Arringo Fino a domani ’C’è posto per te’

Se sei alla ricerca di nuove opportunità lavorative ad Ascoli, non perdere questa occasione unica! Fino a domani, in piazza Arringo, il progetto “C’è Posto per Te” del Ministero del Lavoro ti offre colloqui, workshop e corsi di orientamento con le aziende locali. Un punto di incontro tra domanda e offerta che può aprire le porte al tuo futuro professionale. Non lasciartela sfuggire!

E’ arrivata ad Ascoli ’C’è Posto per Te’, la campagna promossa dal Ministero del Lavoro per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. Ieri il progetto è stato presentato sul truck itinerante posizionato in piazza Arringo dove rimarrà fino a domani per colloqui e sale per workshop, dove si svolgeranno corsi di orientamento e colloqui di lavoro con le aziende del territorio. L’auditorium del Chiostro di Sant’Agostino invece ospiterà convegni e dibattiti sul tema. "Siamo partiti da un concetto di un’idea molto semplice – ha subito dichiarato Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia – con una formula che funziona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricerca del lavoro in piazza Arringo. Fino a domani ’C’è posto per te’

