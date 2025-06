Ricerca Cattani Sanofi | Motore di sviluppo tecnologico ma serve cambio passo Ue

L’Europa è chiamata a fare un passo avanti deciso nel valorizzare la ricerca e l’innovazione, pilastri fondamentali per il progresso sociale e sanitario. In Italia, pur con il più alto tasso di lavoro scolastico in Europa, resta ancora molto da fare per sostenere la ricerca clinica e scientifica. È essenziale promuovere un nuovo paradigma culturale, in cui la scienza diventi un diritto e una priorità collettiva. Solo così potremo davvero cambiare passo a livello europeo.

"L'Italia è il Paese europeo con il più alto tasso di lavoro scolastico, ma dobbiamo fare ancora molto per valorizzare la ricerca clinica e la scienza, non solo in ambito sanitario, ma anche sociale". Per questo "serve un'opera di educazione per far comprendere che la ricerca è un diritto fondamentale dei cittadini e

