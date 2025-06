Riccio di mare a rischio estinzione il Mediterraneo è troppo caldo

Il riccio di mare viola, simbolo degli ecosistemi mediterranei, è in grave pericolo a causa dell’aumento delle temperature marine. Uno studio internazionale condotto nel 2023 dall’Università del Salento evidenzia un drastico calo delle popolazioni lungo le coste di Puglia e Sicilia, con densità minime che minacciano l’equilibrio di questi habitat vitali. La domanda ora è: come possiamo intervenire per salvare questa specie e preservare il nostro prezioso mare?

Il riccio di mare viola (Paracentrotus lividus), pilastro degli ecosistemi marini mediterranei, rischia l’ estinzione. A lanciare l’allarme è uno studio internazionale, questo ha registrato un crollo della popolazione lungo le coste della Puglia e della Sicilia, con densità medie inferiori a 0,2 individui per metro quadrato. Lo studio, condotto nel 2023 dal team dell’Università del Salento, mostra che il declino ha avuto origine nei primi anni Duemila, a partire da un’anomala ondata di calore nel 2003. Il riscaldamento del Mar Mediterraneo, unito a sovrasfruttamento e pesca di frodo, sta spingendo la specie oltre il punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riccio di mare a rischio estinzione, il Mediterraneo è troppo caldo

Approfondisci con questi articoli

Allarme per la sparizione del riccio di mare: "Il riscaldamento del Mediterraneo sta annientando la specie" - Il riccio di mare, simbolo della biodiversità del Mediterraneo e prelibatezza gastronomica, è in grave pericolo.

Segui queste discussioni su X

Sorpresi quattro bracconieri mentre depredavano ricci di mare nel Vibonese, rimessi in mare 750 esemplari http://cosenzaduepuntozero.it - #Cosenza #Calabria Tweet live su X

Il riccio di mare è a rischio estinzione in Puglia: l'allarme dalla ricerca scientifica dell'Università del Salento Tweet live su X

03 GIUGNO 2025 SALENTO RISCHIO ESTINZIONE RICCIO DI MARE, UNISALENTO: “NON CONSUMATELO”