Riccardo Zappone non è morto per il taser l' autopsia chiarisce | ecco cosa lo ha ucciso davvero

Riccardo Zappone, il giovane di 30 anni morto a Pescara, non è stato ucciso dal taser come si era ipotizzato, ma da un grave trauma toracico. L’autopsia ha chiarito che la sua morte è stata causata da “sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso”. La Procura sottolinea che l’uso del taser da parte della polizia non ha influito sulla tragedia. Ecco cosa ha realmente portato alla sua scomparsa.

«Sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso». È la causa della morte di Riccardo Zappone, il giovane di 30 anni deceduto martedì a Pescara. Lo ha stabilito l’ autopsia eseguita dal medico legale, Cristian D’Ovidio. Lo fa sapere la Procura di Pescara, evidenziando che « l'utilizzo del taser da parte del personale di polizia non ha avuto alcun ruolo ai fini del determinismo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Riccardo Zappone non è morto per il taser, l'autopsia chiarisce: ecco cosa lo ha ucciso davvero

