Ribalta Juve: il suo profilo sta conquistando la dirigenza bianconera, che lo vede come il candidato ideale per il ruolo di direttore sportivo. La sua esperienza e la visione strategica sono in perfetta sintonia con l’identità della Juventus, distinguendolo dagli altri candidati. Con un occhio attento alle esigenze del club e alla crescita futura, tutti gli indizi portano a lui come figura chiave per il rilancio della squadra. Ecco perché...

Ribalta Juve: perché il suo profilo è gradito dalla dirigenza. È tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo, tutti i dettagli. Il profilo del nuovo direttore sportivo della Juve dovrà essere pienamente in linea con l’identità e la filosofia del club, motivo per cui si allontana l’ipotesi Diego Lopez, dirigente emergente ma distante dal contesto bianconero. Tra le candidature più accreditate torna in evidenza quella di Javier Ribalta, che ha già lavorato alla Juventus in passato e conosce profondamente l’ambiente. Dopo esperienze importanti in club come Manchester United, Zenit e Marsiglia, Ribalta potrebbe rientrare nei quadri dirigenziali con un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ribalta Juve: come mai il suo profilo è gradito dalla dirigenza. Candidato per il ruolo di direttore sportivo, ecco perché

