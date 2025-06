Riaprono le rampe dell' asse attrezzato | finiti i lavori e finiti i disagi al traffico

Finalmente, le rampe dell’asse attrezzato riaprono al traffico dopo i lavori di sostituzione dei giunti, mettendo fine ai disagi e riportando la circolazione alla normalità. Alle 15 di oggi, giovedì 5 giugno, si concludono le operazioni che hanno coinvolto tutta la zona intorno al ponte Paolucci, garantendo sicurezza e fluidità agli automobilisti. Lo rende noto il Comune, che invita a riprendere con serenità il percorso quotidiano.

