Reyer femminile via alla rifondazione | lasciano in 7 arriva Dojkic

L'Umana Reyer Femminile si prepara a una rivoluzione audace, lasciando dietro di sé sette giocatrici per fare spazio a nuovi talenti e prospettive ambiziose. Dopo il rimpianto per lo scudetto sfuggito, la squadra annuncia oggi l’ingaggio di Dojkic, una stella croata pronta a scrivere un nuovo capitolo. Un cambiamento deciso, che promette emozioni e sorprese in vista della prossima stagione...

L'Umana Reyer femminile ha scelto la via della rivoluzione, dopo la delusione dello scudetto mancato (a gara 5) contro la Famila Schio, la squadra dominatrice in Italia in questi anni. Ieri suoi suoi social ha annunciato l'addio di ben sette giocatrici, oggi annuncia la firma della stella croata.

