Retegui Juve non tramonta questa pista per l’attacco bianconero | a queste condizioni l’affare con l’Atalanta può andare in porto

Retegui Juve, una pista calda che non si spegne. La Juventus punta deciso sull’attaccante dell’Atalanta, con condizioni ancora da definire ma col potenziale per un affare in discesa. Con numeri impressionanti e una stagione da protagonista, Mateo potrebbe presto vestire la maglia bianconera. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare l’attacco della Vecchia Signora, portando nuovi stimoli e possibilità. La trattativa è in evoluzione ed è destinata a tenere banco nelle prossime settimane.

. Tutti i dettagli. Tra i calciatori accostati al calciomercato Juve in questa fase per rinforzare il reparto offensivo c’è anche Mateo Retegui, che ha chiuso quest’ultima stagione con l’ Atalanta come capocannoniere del campionato. Numeri molto importanti che han fatto sì che anche i bianconeri si siano interessati nel corso degli ultimi mesi alla punta della Nazionale. Per la Dea non è incedibile, ma serviranno almeno 40-45 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juve, non tramonta questa pista per l’attacco bianconero: a queste condizioni l’affare con l’Atalanta può andare in porto

