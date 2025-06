Restiamo umani | l' urlo del Lecco Pride pronto a risuonare tra le vie della città

Il 14 giugno, Lecco si vestirà di arcobaleno per celebrare il Pride con il grido potente di "Restiamo umani". Un messaggio che risuona tra le vie del capoluogo, richiamando i valori di rispetto, solidarietà e uguaglianza. Questa manifestazione non è solo una sfilata di colori, ma un atto di coraggio e di speranza, pronto a trasformare la città in un vero e proprio simbolo di inclusione e umanità. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce!

"Torniamo uman3": il prossimo 14 giugno torna nelle strade del capoluogo il Lecco Pride, che porterà i colori arcobaleno nella città e nel territorio. Il motto scelto dall'organizzazione per quest'anno non è certo casuale: "Restiamo umani" era la frase che l'attivista pacifista lecchese Vittorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Restiamo umani": l'urlo del Lecco Pride pronto a risuonare tra le vie della città

Bam Circus, Festival delle meraviglie: "Restiamo umani, anche se fragili. E impariamo a rallentare i ritmi"

Dopo averli accolti nella sede, @direzioneprc Siena ha sgomberato 20 pakistani con scuse risibili. “Restiamo umani” finché non “salta la luce”? @dimeo_s Tweet live su X

Edouard Beigbeder è il direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa. A metà maggio ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha fatto un bilancio dei 19 mesi di attacchi israeliani contro i civili. Restiamo umani, non in silenzio Tweet live su X

