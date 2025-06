Resident Evil 9 i rumor parlano chiaro | annuncio in vista?

I fan di Resident Evil possono già prepararsi a una sorpresa epocale: il tanto atteso annuncio di Resident Evil 9 potrebbe essere alle porte, con una possibile rivelazione durante il Summer Game Fest di venerdì 6 giugno. Le voci si intensificano e i segnali dietro le quinte indicano che l’attesa sta per finire. È il momento di tenere le orecchie ben aperte, perché qualcosa di grande sta per arrivare...

I fan della celebre saga survival horror Resident Evil potrebbero ricevere una notizia esplosiva nei prossimi giorni. Secondo numerose fonti attendibili segnalate da Game Rant, tra cui il ben noto insider Dusk Golem (alias AestheticGamer), Resident Evil 9 potrebbe finalmente essere svelato durante il Summer Game Fest, previsto per venerdì 6 giugno alle 23:00 ora italiana. Le voci si fanno sempre più insistenti e i segnali dietro le quinte sembrano puntare tutti in una sola direzione. Dusk Golem ha recentemente dichiarato di essere “ 95% positivo ” che l’attesissimo nono capitolo della saga sarà tra gli annunci dell’evento condotto da Geoff Keighley. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Resident Evil 9, i rumor parlano chiaro: annuncio in vista?

