Repubblica Ceca-Montenegro | le probabili formazioni

Gara valida per la terza giornata del gruppo L di qualificazioni ai Mondiali 2026. Si affrontano due squadre che al momento sono a punteggio pieno e che dovranno vedersela con la Croazia per la qualificazione. Repubblica Ceca-Montenegro si giocherà venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20.45 presso la Doosan Arena di Plzen. REPUBBLICA CECA-MONTENEGRO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I cechi sono in un momento di forma positivo, essendo imbattuta da sette partite in Nations League e qualificazioni Mondiali, in virtù di cinque vittorie e due pareggi. Uno score che testimonia la solidità di una Nazionale che punta alla partecipazione alla prossima rassegna iridata da cui manca dal 2006. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com