Renzi-Calenda la Brigata ebraica | Equivalenze tra Israele e Hamas inaccettabili

Il dibattito sulla manifestazione pro-Palestina a Roma si infiamma, sollevando questioni delicate e scottanti. Con la decisione di non inserire l’antisemitismo tra i temi principali, la piazza organizzata da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ha acceso le polemiche. Renzi e Calenda, con la loro iniziativa, ora si trovano sotto il mirino, tra accuse di inaccettabili equivalenze e richieste di chiarezza, dimostrando quanto sia complesso il panorama politico e sociale attuale.

Se la piazza ProPal organizzata a Roma da¬†Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sta facendo discutere per la decisione di¬†non inserire l'antisemitismo nella piattaforma della manifestazione, quella chiamata da Carlo Calenda e Matteo Renzi inizia ad attirare le prime, forti critiche.¬†Il direttore del museo della Brigata ebraica di Milano, Davide Romano, e Alessandro Litta Modignani dell'associazione Pro Israele hanno promosso un presidio per domani davanti al teatro Franco Parenti, per contestare la manifestazione "Due popoli, due Stati, un destino"¬†promossa da Azione e Italia Viva. 🔗 Leggi su Iltempo.it