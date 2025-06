Renato Veiga Juve è già finita | i bianconeri hanno rinunciato al suo riscatto dal Chelsea già scelto il sostituto del portoghese Il nome

La Juventus ha ormai chiuso il capitolo Renato Veiga, rinunciando al riscatto dal Chelsea. Il difensore portoghese, arrivato a Torino con grandi aspettative, farà presto ritorno a Londra, mentre i bianconeri si preparano a una nuova strategia con il suo sostituto. La finestra di mercato si conferma un universo in continua evoluzione: ecco cosa ci attende nel prossimo futuro.

Renato Veiga Juve è già finita: i bianconeri hanno rinunciato al riscatto dal Chelsea del difensore, già scelto il sostituto del portoghese. Il nome. È già finita l’avventura a Torino di Renato Veiga. Il difensore portoghese, che il calciomercato Juve aveva prelevato dal Chelsea lo scorso gennaio con la formula del prestito secco, farà ritorno infatti a Londra. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Spor t, che spiega come i due club non abbiano trovato l’accordo anche e soprattutto per le resistenze dei Blues. La Juve lo sostituirà con Rugani, di rientro dall’Ajax, già a partire dal Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com