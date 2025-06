Reijnders | "La libertà del mio gioco andrà persa con Guardiola? C'è sempre un margine di miglioramento"

Tijjani Reijnders, giovane talento olandese in procinto di passare dal Milan al Manchester City, riflette sulla sua crescita e sulle sfide future. Tra ambizioni e timori, il centrocampista evidenzia come la libertà nel gioco sia fondamentale, ma sempre con un occhio aperto al miglioramento. La sua prospettiva svela l’equilibrio tra desiderio di espressione e ambizione di crescita. La sua avventura sta per cominciare: ecco cosa ci aspetta.

Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998 in procinto di trasferirsi dal Milan al Manchester City, dall`Olanda parla del suo momento e del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, Reijnders: "La Coppa Italia non salva la stagione, dobbiamo competere per lo Scudetto. Idolo? De Bruyne"

