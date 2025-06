Reijnders dal Milan al Manchester City | le cifre Lui parla già da ex

Tornato in auge il calciomercato estivo, il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City è ormai alle battute finali. Le cifre sono state svelate e l’attenzione ora si concentra sull’annuncio ufficiale, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del talentuoso centrocampista. Un cambio di scena che fa parlare già da ex, aprendo interessanti prospettive per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Tijjani Reijnders lascia il Milan per il Manchester City in questo calciomercato estivo: si attende soltanto il comunicato ufficiale.

Il #Milan saluta #Reijnders: incasserà 57 milioni di parte fissa più 13 di eventuali bonus dalla cessione dell'olandese che va al Manchester City. E' il tesoretto che serve per arrivare a #Rabiot e #Guendouzi, uomini scelti per rinforzare il centrocampo di #Allegri Tweet live su X

La cessione di #Reijnders prima del 30 giugno contiene due cattive notizie per i tifosi del #Milan: - la squadra perde il giocatore migliore della scorsa stagione e vedremo se e come sarà sostituito; - la plusvalenza (se così fosse) va sul bilancio 24/25, lo spinge Tweet live su X

Manchester City agree £46.3m deal for Tijjani Reijnders with AC Milan