Reijnders cambia volto al Milan | 70 milioni e triplo colpo per Allegri

Il Milan si prepara a un'estate di rivoluzioni con Reijnders che cambia volto al centrocampo e un investimento da 70 milioni per triplicare le opportunità di mercato. La cessione di un top come Guardiola al Manchester City ha spalancato le porte a Tare, che punta a rinforzare la squadra di Allegri per riportarla ai vertici. La sfida è aperta: il futuro rossonero si gioca tra strategia e grandi investimenti.

Il centrocampista olandese vola da Guardiola al Manchester City: ecco il tesoretto per Tare per accontentare Allegri sul mercato C’è fermento in casa Milan dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, con l’obiettivo di riportare in altro il ‘Diavolo’ dopo una stagione disastrosa e conclusa senza l’ingresso in Europa. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Tare come biglietto da visita nella veste di nuovo Ds ha strappato il sì dell’ex tecnico della Juventus, che adesso sta indicando alla dirigenza i profili a lui più congeniali per costruire una rosa all’altezza per il prossimo campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Reijnders cambia volto al Milan: 70 milioni e triplo colpo per Allegri

In questa notizia si parla di: Allegri Milan Reijnders Cambia

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

GDS: Allegri e Rabiot in contatto costante. Dopo l’ok alla cessione di Reijnders, il francese è il primo nome per il centrocampo del Milan. Intesa speciale con Max, prezzo accessibile, ma c’è l’ostacolo Champions col Marsiglia. #AcMilan #Rabiot #Mercato Partecipa alla discussione

Il #Milan saluta #Reijnders: incasserà 57 milioni di parte fissa più 13 di eventuali bonus dalla cessione dell'olandese che va al Manchester City. E' il tesoretto che serve per arrivare a #Rabiot e #Guendouzi, uomini scelti per rinforzare il centrocampo di #Allegri Partecipa alla discussione

Reijnders cambia volto al Milan: 70 milioni e triplo colpo per Allegri - Il Milan attivissimo sul mercato: l'addio di Reijnders porta un super tesoretto ai rossoneri per i colpi in entrata ... Lo riporta calciomercato.it

La telefonata di Allegri cambia il mercato: ha deciso Max, nuovo ribaltone - Interviene Allegri e cambia il mercato del Milan: l'allenatore ha chiamato il suo pupillo, lo vuole subito a Milano ... Da milanlive.it

Mercato Milan, Allegri e niente Champions: Reijnders e Kalulu coprono i buchi nel bilancio - Il Milan vende per far quadrare i conti, attualmente in utile ma con una nuova stagione che parte da -80 milioni di ricavi: proviamo a fare i conti in tasca a RedBird ... Secondo quifinanza.it

MILAN DI ALLEGRIDOLORE REIJNDERSRICCI PLAYRABIOT/SMSEQUILIBRIOSCORDATELOCAMBIA!ERRORE THIAW