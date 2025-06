Reijnders al Manchester City oltremanica cresce l’entusiasmo | cifre e scelta tecnica del trasferimento

L’alleanza tra talento e ambizione si fa sempre più concreta: Reijnders al Manchester City sta catturando l’attenzione degli appassionati inglesi, che vedono nella sua scelta tecnica un tassello strategico per la nuova stagione. Con cifre mirate e trattative in fase avanzata con il Milan, l’entusiasmo cresce a dismisura, alimentato da fonti affidabili e analisi approfondite. La conclusione di questa operazione potrebbe rivoluzionare il mercato estivo, segnando un nuovo capitolo per i Citizens.

L'ipotesi di un trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City sta guadagnando notevole slancio oltremanica, con diversi importanti media inglesi che ora indicano come l'affare si stia rapidamente avvicinando alle sue fasi conclusive. Il centrocampista del Milan,

Tijjani Reijnders al Manchester City per 55/58 milioni di euro garantiti più bonus. Di questi bonus, alcuni sono più semplici da raggiungere altri meno. Il club rossonero può facilmente toccare quota 65m€ totali. L’affare complessivo [parte fissa + bonus facili e d Tweet live su X

Tijjani #Reijnders è sempre più vicino al trasferimento al Manchester City? Dal ritiro dell’Olanda, il centrocampista del Milan ha parlato così del suo futuro: ?“Sono ancora un giocatore del Milan e devo rispettarlo. Ho parlato con Aké circa un possibile tr Tweet live su X

