Regole per attrezzature e requisiti di tracciabilità | il Comune incontra le pastaie di Bari vecchia

In un dialogo aperto e costruttivo, il Comune di Bari si confronta con le pastaie di Bari Vecchia per definire regole chiare e requisiti di tracciabilità delle attrezzature. Un passo fondamentale per valorizzare le eccellenze locali, tutelare la qualità dei prodotti e garantire trasparenza ai consumatori. Questo incontro segna l’inizio di un percorso condiviso verso una filiera più sicura e sostenibile, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione.

Si è svolto questa mattina, presso gli uffici dell'assessorato allo Sviluppo locale, un nuovo incontro tra rappresentanti dell'amministrazione comunale e alcune pastaie di Bari Vecchia, che da alcuni mesi hanno scelto di collaborare con il Comune, partecipando a un percorso di emersione e.

