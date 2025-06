Regionali Salvini | a giorni va trovato accordo sui candidati

Sei pronto a scoprire come il centrodestra sta definendo le candidature per le elezioni regionali? Matteo Salvini, segretario della Lega e vice premier, sottolinea l’urgenza di trovare un accordo rapido per conquistare territori chiave come Veneto, Toscana, Campania e Puglia. Con la determinazione di vincere ovunque, ogni giorno senza un’intesa è un’occasione persa. La politica corre veloce, e il tempo stringe: scopriamo insieme quali sono i prossimi passi!

Milano, 5 giu. (askanews) – “Io conto che il centrodestra a giorni trovi la soluzione per Veneto, Toscana, Campania, Puglia, mentre nelle Marche abbiamo un bravo governatore che va riconfermato, ma ogni giorno che passa è un giorno perso”. Lo ha detto il segretario della Lega e vicce premier Matteo Salvini, in collegamento con un evento de La Verità. “Abbiamo l’ambizione di vincere ovunque, ma i candidati vanno trovati il prima possibile, non a luglio o agosto, anche perchè se voti a ottobre. Secondo me non ci sono battaglie perse. Mettere in discussione il buon governo del Veneto non sarebbe capito dai veneti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Salvini Giorni Candidati Regionali

