Regionali Fratoianni | Fico figura giusta per una nuova stagione

In un panorama politico in continua evoluzione, la figura di Roberto Fico emerge come una risorsa preziosa per affrontare le sfide della Regione Campania. Con entusiasmo e determinazione, Nicola Fratoianni sottolinea come Fico rappresenti la persona giusta per guidare una nuova stagione di cambiamento e innovazione. La sua presenza potrebbe davvero fare la differenza: è tempo di costruire alleanze solide per un futuro migliore.

Tempo di lettura: 2 minuti “Io penso, l’ho detto molte volte, che Roberto Fico sia una straordinaria risorsa. Oltre che essere un amico e una persona di cui ho grande stima, penso che sia necessario costruire la coalizione per la Regione Campania”. Così il deputato e Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, in conferenza stampa ad Avellino per spronare le ragioni de l Sì al referendum dell’8 e 9 Giugno. “Veniamo da anni – prosegue- in cui, per quel che ci riguarda, il giudizio sul governo regionale non è stato positivo. Ci sono state differenze. Per questo oggi si tratta di ricostruire una convergenza e penso, ripeto, che Fico, sia una eccellente personalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Fratoianni: “Fico figura giusta per una nuova stagione”

