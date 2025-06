Regionali FdI ci ripensa | valutare il terzo mandato

Fratelli d’Italia si prepara a una svolta cruciale, valutando la possibilità di un terzo mandato regionale. Un dibattito che, inizialmente previsto come una normale analisi di routine, si sta invece trasformando in una decisione strategica dal forte impatto politico. L’ordine del giorno, apparentemente semplice, nasconde questioni fondamentali per il futuro del partito e del governo. Scopriamo insieme quali sono le prospettive e le possibili implicazioni di questa scelta decisiva.

L'ordine del giorno, come spesso accade, era di quelli che potevano far pensare a una soporifera riunione di partito su varie ed eventuali: "Analisi della situazione politica". E, invece, l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia che si è riunito in via della Scrofa (assente la premier Giorgia Meloni ) ha affrontato un tema che nelle ultime settimane è stato al centro delle discussioni con gli alleati di governo: le prossime elezioni Regionali e il nodo del terzo mandato per i governatori. Il ripensamento era già nell'aria. Che fosse possibile riaprire una discussione, a patto che non venisse affrontata caso per caso ma in un ragionamento nazionale complessivo, lo avevano già detto il capo delegazione di FdI al governo, Francesco Lollobrigida, e il responsabile Organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, con due interviste rilasciate proprio all'indomani del Consiglio dei ministri che aveva deciso di impugnare (con conseguente disappunto della Lega) la legge del Trentino che prevede questa possibilità.

