Regie Armonie arriva a Susa

Regie Armonie arriva a Susa, portando un tributo unico alla musica e alla storia lungo la suggestiva Via Francigena. L'edizione 2025 di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena”, organizzata da Itinerari in Musica, continua il suo percorso con un emozionante concerto il 15 giugno alle 21 in Piazza San Giusto, presso la Cattedrale di San Giusto. Un’occasione imperdibile per immergersi in melodie coinvolgenti, il tutto senza spendere un euro. Per...

