Reggiana | Carmelo Salerno annuncia il nuovo direttore sportivo

Oggi il presidente Carmelo Salerno incontrerà il patron Romano Amadei e il vice presidente Giuseppe Fico e gli comunicherà chi ha scelto come direttore sportivo. Ovviamente il nome fatto dal presidente dovrà essere avallato dal patron e dal vicepresidente, che comunque hanno dato pieno mandato a Salerno per trovare in questi giorni il sostituto di Marcello Pizzimenti. E' chiaro che il presidente nella scelta ha tenuto conto del pensiero del tecnico Davide Dionigi, con il quale il nuovo manager granata dovrà lavorare a stretto contatto. Tra i due deve quindi per forza esserci feeling e stima reciproca.