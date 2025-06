Referendum | Ztl sospesa navette e servizi predisposti dal Comune

Il countdown per i cinque referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno è iniziato, con Bologna pronta a far sentire la propria voce. Tra questioni di ZTL sospesa, navette e servizi comunali, ogni voto conta per plasmare il futuro della città. Con oltre 296.000 elettori, tra cui fuorisede e giovani, questa consultazione rappresenta un momento cruciale di partecipazione democratica. Scopri tutte le info e preparati a esercitare il tuo diritto di voto, perché il cambiamento parte da te.

L'8 e il 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi. Nel Comune di Bologna gli aventi diritto sono 296.877, di cui 139.650 maschi e 157.227 femmine. Negli aventi diritto al voto sono già compresi i fuorisede (qui tutte le info per loro) che sono pari a 7.448 di cui 2.194 hanno fatto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Referendum: Ztl sospesa, navette e servizi predisposti dal Comune

In questa notizia si parla di: Comune referendum Sospesa Navette

Terni, referendum abrogativi: “Sostenere la massima partecipazione”. L’assessore Iapadre: “Il Comune risparmia 15 mila euro” - In occasione delle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, il comune di Terni si prepara a sottoporre cinque quesiti all'elettorato, promuovendo la massima partecipazione.

LIMITAZIONI AI NO VAX NEI SUPERMERCATI? PRIMA IL GIALLO, POI IL DIETROFRONT | 21/01/2022