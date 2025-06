referendum sulla cittadinanza le bufale sui numeri

Il referendum del 8 e 9 giugno rappresenta una svolta storica per 2,5 milioni di cittadini stranieri desiderosi di ottenere la cittadinanza italiana. Tuttavia, circolano molte bufale sui numeri e sui benefici di questa riforma. È fondamentale distinguere tra fatti e falsità per comprendere appieno l’importanza di un cambiamento che può aprire nuovi orizzonti di integrazione e diritti. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa proposta?

Una conquista decisiva per 2,5 milioni di cittadini stranieri. I promotori del referendum che il prossimo 8 e 9 giugno chiede di ridurre da 10 a 5 gli anni necessari a diventare italiani l'hanno perorata così. Una causa buona e giusta per tanti immigrati che non vedono l'ora di diventare italiani e che invece sarebbero ostaggio di leggi vecchie e retrograde. La cifra campeggia da settembre sul sito di +Europa, partito guidato da Riccardo Magi, presidente del comitato promotore, e viene ripresa nelle interviste rilasciate dal segretario della Cgil Maurizio Landini. Le cose però stanno un po' diversamente e una prima operazione di chiarezza la fa Idos, centro studi certamente non accusabile di insensibilità verso le cause immigrazioniste, che decurta il bacino di potenziali nuovi italiani di quasi la metà .