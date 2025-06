Referendum sul lavoro la Fiom-Cgil incontra gli operai della Leonardo Elicotteri

Il referendum sul lavoro torna al centro dell’attenzione, e a Brindisi la Fiom-Cgil si mobilita per ascoltare direttamente gli operai della Leonardo Elicotteri. Venerdì 6 giugno, il segretario Michele De Palma incontrerà i lavoratori in un'assemblea cruciale per rafforzare il ruolo dei sindacati e difendere i diritti dei dipendenti. Un momento fondamentale che potrebbe segnare una svolta decisiva nella campagna referendaria in corso…

BRINDISI - Il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, farà tappa a Brindisi venerdì 6 giugno per incontrare i lavoratori dello stabilimento Leonardo Elicotteri. L'assemblea sindacale, in programma alle 14.15, rappresenta una delle ultime tappe della campagna referendaria promossa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Referendum sul lavoro, la Fiom-Cgil incontra gli operai della Leonardo Elicotteri

Articoli recenti che potrebbero piacerti

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Segui queste discussioni su X

La cosa interessante di questo paese è che ci concentriamo su referendum sul lavoro che peggioreranno oggettivamente la situazione dei lavoratori e non ce ne frega nulla della crisi dell’automotive, della produzione industriale ai minimi, della digitalizzazion Tweet live su X

L'8 e il 9 giugno si vota per i cinque referendum: lavoro quesito 4. Scheda rossa: la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratori lungo la catena degli appalti. Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiom su Ilva: Accordo raggiunto con 10.700 assunzioni, ora referendum lavoratori