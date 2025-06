Referendum se vince il Sì il Pil crollerà di 80 miliardi in 10 anni L’allarme di Conflavoro

Il dibattito sul referendum dell’8-9 giugno si infiamma, con Conflavoro che lancia un allarme serio: una vittoria del Sì potrebbe causare un calo del PIL di 80 miliardi in dieci anni. Gli effetti potrebbero essere devastanti per l’occupazione e l’economia italiana, mettendo a rischio il benessere di milioni di cittadini e la stabilità del Paese. La sfida è cruciale: scegliere con consapevolezza il futuro dell’Italia.

Roma, 5 giugno 2025 – Secondo Conflavoro, in caso di vittoria del Sì al referendum abrogativo dell’8-9 giugno, i contratti a tempo indeterminato potrebbero aumentare del 5%, ma le assunzioni a termine calerebbero del 20%. "L’Italia rischia un impatto economico annuo tra 16 e 18,5 miliardi di euro, comprensivo di 8 miliardi di perdita di Pil, 6-7,5 miliardi in incentivi e politiche attive per contenere l’emorragia occupazionale, e 2-3 miliardi di maggiori oneri per le imprese", dichiara Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, commentando i dati del Centro Studi dell’associazione, diretto da Sandro Susini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Referendum, se vince il Sì il Pil crollerà di 80 miliardi in 10 anni”. L’allarme di Conflavoro

