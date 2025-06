Referendum Schlein | Vergognoso che Meloni sia per l’astensione teme la partecipazione

Il dibattito sul referendum si infiamma, e le parole di Elly Schlein scatenano polemiche dimenticando il rispetto per la partecipazione democratica. La leader del PD accusa la premier Meloni di temere la partecipazione popolare, definendo vergognoso il suo invito all’astensione. Un tema che divide l’opinione pubblica e mette ancora una volta in discussione il ruolo delle istituzioni nel coinvolgimento dei cittadini. La questione è ormai aperta: quale futuro per la democrazia italiana?

(Adnkronos) – "Trovo davvero vergognoso che la presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l’astensione. Ha paura della partecipazione". Così Elly Schlein va all'attacco di Giorgia Meloni dalla Festa de l'Unità delle Marche ad Ancona. "Ho sentito che oggi ha detto che è del tutto contraria a dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Schlein: “Vergognoso che Meloni sia per l’astensione, teme la partecipazione”

