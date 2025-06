Referendum Schlein | ‘Meloni ha paura’

Il referendum Schleim sta scuotendo il panorama politico italiano, rivelando tensioni e posizioni divergenti tra i partiti. Meloni sembra attraversare un momento di incertezza, mentre la maggioranza si schiera compatta a sostegno dei cinque quesiti. Una discussione democratica, senza abiure personali, ha portato all’approvazione unanime del partito. Ma cosa significa questa mobilitazione per il futuro del Paese? La risposta si trova nelle scelte che verranno fatte nelle prossime settimane.

“Abbiamo fatto una discussione democratica all’interno del partito, la Direzione nazionale ha approvato senza voti contrari l’appoggio pieno ai 5 quesiti. Noi non abbiamo chiesto abiure personali a nessuno. Alcune di queste riforme le ha fatte il centrosinistra, io le contrastavo già allora, oggi la linea del Pd è questa e nei sondaggi si vede. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Schlein: ‘Meloni ha paura’

