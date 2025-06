Referendum perché la sinistra adesso crede al quorum

Nel panorama politico italiano, un cambio di rotta sorprende: la sinistra ora crede nel quorum, un elemento chiave per la legittimità dei referendum. Roma, 5 maggio 2025 – Questi appuntamenti non sono più solo uno scontro di numeri, ma un vero e proprio banco di prova per l’attivismo civico e la partecipazione democratica. Mentre i promotori si mobilitano, il centrodestra si prepara a rispondere alle sfide imminenti, rendendo questa tornata referendaria più cruciale che mai.

Roma, 5 maggio 2025 – Doveva essere una sfida sui numeri, fatta solo per dimostrare un peso politico rispetto alla maggioranza, ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. E l'obiettivo non è più avere numeri più alti rispetto a quelli ottenuti da Giorgia Meloni alle ultime Politiche, è proprio il raggiungimento del quorum. Mentre i promotori dei cinque referendum dell'8 e 9 giugno intensificano gli appelli alla partecipazione e nel centrodestra si ribadisce, invece, la linea dell'astensione politica per bocciare le proposte, il traguardo del 50% più uno non sembra più una chimera. Maurizio Landini, segretario Cgil, lo ha detto con chiarezza: "È raggiungibile".

