Referendum | per cosa si vota come e cosa accade se non si ritira la scheda

Il prossimo 8 e 9 giugno, gli elettori di Bologna avranno l’importante occasione di partecipare a cinque referendum abrogativi. Ma cosa si vota e come funziona il processo? Se non si ritira la scheda, l’elettore può semplicemente lasciare il voto bianco, che ha un suo significato. Questi referendum sono un momento cruciale per scegliere se eliminare o mantenere alcune norme, influenzando direttamente la vita cittadina e nazionale.

Il prossimo 8 e 9 giugno gli elettori di Bologna saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi. Le votazioni si terranno domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle 15:00. I referendum sono tutti abrogativi, significa che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Referendum: per cosa si vota, come e cosa accade se non si ritira la scheda

