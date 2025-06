Referendum ora è chiaro Riguarda la sinistra La riflessione di Merlo

Il referendum dell’8/9 giugno rivela ormai chiaramente il suo vero scopo: un passo strategico delle sinistre italiane per consolidare potere e influenza. Promosso sotto lo stretto controllo della Cgil di Landini, si è trasformato in uno strumento di confronto interno e di definizione dei ruoli politici, come sottolineato dalla riflessione di Merlo. Un'operazione che, dietro il suo apparente valore consultivo, nasconde interessi ben più articolati.

Lo sapevamo sin dall’inizio, come ovvio. I referendum dell’89giugno erano uno strumento promosso, gestito, guidato e propagandato dalle varie sinistre italiane per regolare i conti al loro interno sotto lo stretto monitoraggio politico ed organizzativo della Cgil di Landini. Dall’indicazione del futuro candidato Premier al profilo della coalizione di sinistra e progressista per stabilire i rispettivi rapporti di forza. Era noto a tutti, del resto. Adesso, però, abbiamo anche il timbro ufficiale. Dopo la decisione, peraltro scontata nonché legittima e corretta sotto il profilo giuridico della Presidente del Consiglio, adesso abbiamo la matematica certezza che la consultazione di fine settimana riguarda esclusivamente ed organicamente la sinistra italiana nelle sue multiformi espressioni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Referendum, ora è chiaro. Riguarda la sinistra. La riflessione di Merlo

