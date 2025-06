Referendum nuova picconata di Meloni | rivendica l’astensione e attacca sulla cittadinanza

Mentre il countdown per i referendum su cittadinanza e lavoro si avvicina, Meloni lancia un durissimo j’accuse, invitando all’astensione e criticando i quesiti. La sua strategia sembra mirata a indebolire la partecipazione, con un messaggio forte: il voto potrebbe essere inutile senza il quorum. Tra polemiche e accuse, si prepara un appuntamento cruciale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella politica italiana.

Il voto sui cinque quesiti si avvicina. L’8 e 9 giugno si votano i referendum su cittadinanza e lavoro e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non cambia posizione. Anzi, torna ad attaccare provando così ad affossare i referendum. La presidente del Consiglio ribadisce che non ritirerà la scheda, non venendo così conteggiata per il quorum, e critica il quesito sulla cittadinanza, ma cerca anche di ridimensionare gli altri temi definendoli di fatto come una questione interna alla sinistra. Intervenendo a ‘Il giorno de La Verità’, Meloni risponde sulla scelta di non ritirare le schede: “Ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio e penso sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e dell’istituto referendario”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum, nuova picconata di Meloni: rivendica l’astensione e attacca sulla cittadinanza

In questa notizia si parla di: Referendum Meloni Cittadinanza Picconata

Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

Referendum, Meloni tira dritto: “Contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza” - La premier intervistata da Maurizio Belpietro in occasione de 'Il giorno de La Verità': "L'astensione è un diritto" ... Come scrive dire.it

Referendum, Meloni "Contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza" - ROMA - "Sono contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza, la legge italiana è ottima, è molto aperta e siamo tra le Nazioni Ue che concede il maggior numero di cittadinanze. Cosa diversa è ac ... Si legge su laprovinciacr.it

Giorgia Meloni: No al Referendum per Dimezzare i Tempi della Cittadinanza - La premier Meloni si oppone al referendum per ridurre i tempi della cittadinanza a cinque anni per gli stranieri. Da quotidiano.net

Giorgia Meloni: Votando FdI si dà picconata a Europa Merkel, Macron e Governo ostaggio M5s