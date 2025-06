Referendum Meloni | Vado al seggio perché sono premier ma non votare è un diritto

Giorgia Meloni si presenta con determinazione al referendum, sottolineando l'importanza del suo ruolo di premier e il diritto di scegliere se partecipare o meno alle urne. La leader di Fratelli d’Italia esprime orgoglio per il lavoro dei suoi vicepremier e ministri, puntando a mantenere stabile il governo fino alla fine della legislatura. Un gesto che riflette la complessità delle scelte democratiche e il rispetto delle libertà individuali.

"Sono fiera del lavoro dei vicepremier Salvini e Tajani e dei miei ministri. Lavoro affinché la legislatura arrivi al termine con questo governo". Parola di Giorgia Meloni, ospite della seconda edizione de 'Il giorno della verità' a Palazzo Brancaccio. "Non dipende solo da me, ma sono ragionevolmente ottimista che le cose andranno così".

