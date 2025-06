Referendum Meloni | sono contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza

Giorgia Meloni si oppone con fermezza alla proposta di dimezzare i tempi per la cittadinanza, sottolineando che la legge attuale è già efficace e aperta. La premier evidenzia che l’obiettivo è semplificare le procedure burocratiche senza compromettere i principi di inclusione e meritocrazia. Un dibattito acceso che coinvolge il futuro di cittadini e istituzioni, e che richiede un equilibrio tra rapidità e correttezza. Ma quali sono le implicazioni di questa posizione?

Roma, 5 giu. (askanews) - "Sono contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza, ritengo la legge sulla cittadinanza un'ottima legge, tra l'altro molto aperta, non sono per modificarne i tempi. Cosa diversa è accelerare l'iter burocratico una volta che si ha diritto alla cittadinanza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'intervista a 'Il giorno della Verità'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, Meloni: sono contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza

