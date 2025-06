Referendum Meloni | Non votare è un mio diritto al seggio per rispetto Contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza

Il diritto di scegliere se votare o meno è un aspetto fondamentale della nostra democrazia. Molti si chiedono perché, nonostante intendano partecipare al seggio, preferiscano non ritirare la scheda. La risposta risiede nel rispetto delle proprie convinzioni e nel ruolo di responsabile pubblico, come spiegato dal presidente del Consiglio. È una decisione che riflette il desiderio di mantenere intatto il valore del voto, anche in tempi complessi.

«Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum, Meloni: «Non votare è un mio diritto, al seggio per rispetto. Contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza»

In questa notizia si parla di: Seggio Referendum Meloni Votare

Referendum, anche gli studenti fuori sede possono fare i presidenti di seggio in surroga: le info - In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno, gli studenti universitari, anche se fuori sede, possono candidarsi come presidenti di seggio in surroga.

#LiveIn Milano. Matteo Renzi: "Ai referendum io voterò tre no e due sì. Ma non andare a votare è legittimo. E' il modo con cui lo presenta Meloni che fa uscire di testa: vado al seggio ma non voto. Bisogna avere l'onestà di chiedere a Giorgia Meoni: ma tu sull'jo Partecipa alla discussione

Ecco perché Giorgia Meloni vuole andare al seggio senza votare i referendum. La premier lo ha confessato ai suoi: «Scelta politica, e di rispetto istituzionale» Partecipa alla discussione

Referendum, Meloni: «Non votare è un mio diritto, al seggio per rispetto» - «Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio ... Da ilmessaggero.it

Referendum, Meloni: astensione è un diritto di tutti - Roma, 5 giu. (askanews) – “La polemica me la aspetto su qualsiasi cosa. Ho detto che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda perché sono il premier ed è giusto dare un segnale di rispetto per le urn ... askanews.it scrive

Cosa vuol dire che Meloni va al seggio per i referendum ma non vota - Dice che non ritirerà le schede con i quesiti: è una possibilità prevista dalle regole ed è un altro modo per astenersi ... Si legge su ilpost.it

Giorgia Meloni andrà al seggio ma non voterà per il referendum dell'8 e 9 giugno: cosa significa