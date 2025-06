Referendum Meloni manda in tilt la sinistra | Non votare è un diritto di tutti

Il referendum di giugno si avvicina, e con esso si riaccendono le tensioni politiche in Italia. Meloni ha annunciato la sua presenza alle urne, sottolineando il rispetto per il processo democratico, ma lasciando spazio all’astensione come diritto di ogni cittadino. Questa scelta suscita dibattiti e riflessioni sulla partecipazione popolare. Alla fine, starà ai cittadini decidere se far sentire la propria voce o rispettare il proprio pensiero, ma una cosa è certa: ogni voto conta.

L'8 o il 9 giugno, nei giorni in cui gli elettori potranno votare in merito ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, Giorgia Meloni si recherà al seggio "per dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e dell'istituto referendario", ma terrà in considerazione "l'opzione dell'astensione". Lo ha ribadito la presidente del Consiglio stessa, ospite oggi alla seconda edizione de "Il giorno de La Verità", a Palazzo Brancaccio. Il motivo di questa presa di posizione? La premier ha scelto di parlare la lingua della trasparenza e ha spiegato di "non condividere, con sfumature diverse, i contenuti del referendum". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, Meloni manda in tilt la sinistra: "Non votare è un diritto di tutti"

In questa notizia si parla di: Meloni Referendum Manda Tilt

Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

"Vado a votare e non ritiro la scheda": #Meloni manda in tilt le opposizioni sul #referendum #2giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/02/news/referendum-giorgia-meloni-opposizioni-votare-non-ritiro-scheda-pd-m5s-42839130/… Partecipa alla discussione

Referendum, Meloni manda in tilt la sinistra: "Non votare è un diritto di tutti" - L'8 o il 9 giugno, nei giorni in cui gli elettori potranno votare in merito ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, ... Riporta iltempo.it

Referendum, Meloni: “L’astensione un diritto di tutti. O vale solo per la sinistra?”. E FdI apre al terzo mandato - La premier: “E’ tutta una questione interna”. Donzelli: “Nessuna preclusione ad affrontare il tema del terzo mandato prima delle regionali” ... Si legge su quotidiano.net

Referendum, Meloni manda in tilt le opposizioni: "Vado a votare e non ritiro la scheda" - "Vado a votare e non ritiro la scheda. È una delle opzioni". Giorgia Meloni rompe così il silenzio in vista del referendum ... Da iltempo.it

Meloni: Paolo Mieli manda in tilt Formigli sul ritorno alle urne. Da ascoltare!