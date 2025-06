Referendum Meloni | L’astensione un diritto di tutti O vale solo per la sinistra? E FdI apre al terzo mandato

Il referendum si avvicina, e tra polemiche e dibattiti si riaccendono i temi di partecipazione e rispetto delle scelte democratiche. La premier Meloni sottolinea l'importanza dell’astensione come diritto di ogni cittadino, indipendentemente dall’orientamento politico, aprendo anche al possibile terzo mandato. Ma l’interrogativo resta: l’astensione è un diritto di tutti o solo di alcune parti? La questione si fa ancora più complessa e coinvolgente.

Roma, 5 giugno 2025 - A tre giorni dal referendum dell’8 e 9 giugno, la premier Meloni fa sapere che “ andrò al seggio ma non ritirerò la scheda perché sono il premier ed è giusto dare un segnale di rispetto per le urne e il referendum. Non condivido i contenuti e quando non si condividono i contenuti del referendum c'è anche l'opzione dell'astensione perché come ci insegna un partito serio non votare al referendum è un mio diritto e un diritto di tutti. E' un diritto di lavoratori e non lavoratori solo di sinistra?", ha chiesto la premier intervistata da Maurizio Belpietro. "Bisogna - ha aggiunto - essere seri: tutti i partiti a fasi alterni hanno fatto campagne per l'astensione al referendum e i diritti valgono per tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, Meloni: “L’astensione un diritto di tutti. O vale solo per la sinistra?”. E FdI apre al terzo mandato

