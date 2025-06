Referendum ma quale TeleMeloni il report di Agcom zittisce le sinistre che frignano

Se l’8 e il 9 dicembre i cittadini scelgono liberamente di esprimersi, è evidente che il vero ostacolo non è la censura o la dittatura mediatica, ma la paura di perdere il controllo e il consenso. Le accuse delle opposizioni sembrano più un tentativo di screditare il dibattito democratico che una reale preoccupazione per la trasparenza. La verità emerge dai fatti: la volontà popolare è il vero motore della democrazia.

Ma quale censura e dittatura mediatica. Gli ultimi dati di Agm sconfessano i mugugni delle sinistre sulla scarsa presenza delle opposizioni sul piccolo schermo Rai. “Il governo ha scelto deliberatamente di sabotare i referendum”, è l’ultima lamentela di Giuseppe Conte. “Meloni e i suoi hanno paura che domenica e lunedì i cittadini vadano a votare”, insiste il leader 5Stelle a corto di argomenti. Anzi con una sola arma spuntata. Se l’8 e il 9 giugno il referendum non dovesse raggiungere il quorum (cosa quasi certa) la colpa e del governo cinico e baro. Referendum, ma quale TeleMeloni in Rai. Il refrain non cambia, da due anni sinistre e campo largo gridano a TeleMeloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, ma quale “TeleMeloni”, il report di Agcom zittisce le sinistre che frignano

