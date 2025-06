Referendum le ultime iniziative in Toscana Rossi | Non si vota per o contro la Cgil ma per allargare i diritti

Non si va a votare per opporsi o sostenere Rossi, ma per ampliare i diritti di tutti. La campagna referendaria della Cgil in Toscana ha coinvolto migliaia di lavoratori e cittadini, promuovendo un cambiamento reale e concreto. Con iniziative che hanno animato ogni provincia, l’obiettivo è chiaro: garantire un futuro più equo e inclusivo. Ora, le urne sono il palco decisivo di questa sfida collettiva.

Firenze, 5 giugno 2025 – Si conclude fra oggi e domani (venerdì 6 giugno), con iniziative in tutte le province, la campagna referendaria della Cgil in Toscana, che ha visto 4mila assemblee nei luoghi di lavoro con 100mila lavoratori coinvolti, un migliaio di iniziative pubbliche nell'ultimo mese e mezzo, cassettaggi, volantinaggi, pubblicitĂ , concerti, flash mob, presìdi, manifestazioni, auto itinerante con altoparlante. «Non si va a votare per la Cgil o contro la Cgil», sostiene il segretario generale regionale Rossano Rossi, bensì «per qualcosa» che «dal giorno dopo allarga i diritti su lavoro e cittadinanza». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, le ultime iniziative in Toscana. Rossi: “Non si vota per o contro la Cgil, ma per allargare i diritti”

In questa notizia si parla di: Cgil Iniziative Toscana Rossi

E’ nata la Cgil #Prato #Pistoia, Daniele Gioffredi eletto segretario generale: “Momento storico, grande orgoglio”. Lorenzo Pancini: “Un nuovo capitolo si apre”. Rossano Rossi: “Una unione coraggiosa che ci rende tutti più forti” https://cgiltoscana.it/2025/05/16 Partecipa alla discussione

`, Ieri ci ha lasciato Alì Rashid già primo segretario dell’ambasciata palestinese in Italia e parlamentare Il ricordo e il cordoglio di Cgil Toscana LEGGI: https://cgiltoscana.it/2025/05/1 Partecipa alla discussione

Referendum, le ultime iniziative in Toscana. Rossi: “Non si vota per o contro la Cgil, ma per allargare i diritti” - Venerdì 6 giugno gli ultimi eventi prima della consultazione: biciclettate a Firenze e a Lucca, un dibattito a Livorno ... Scrive lanazione.it

Referendum 8-9 giugno, Rossano Rossi (Cgil Toscana): “Occasione da non perdere per avere più giustizia sociale” - Referendum 8-9 giugno su lavoro e cittadinanza: domani si conclude la campagna elettorale con decine di iniziative in tutta la Toscana (L'ELENCO), con la ... Riporta gonews.it

Primo Maggio: le iniziative Cgil, Cisl e Uil in Toscana - In Toscana, come sempre, saranno decine le iniziative, nel rispetto dei ... dell'UE", sottolineano in una nota Rossano Rossi (Segretario Generale CGIL Toscana), Paolo Fantappiè (Segretario ... Segnala nove.firenze.it

Referendum, l’appello di Rossano Rossi (Cgil Toscana)