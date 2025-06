referendum le cinque bufale sul quesito per la cittadinanza che servono solo a non far votare

L’8 e il 9 giugno, gli italiani saranno chiamati a votare su un referendum che, invece di essere un vero passo avanti, si è trasformato in un campo minato di bufale e fraintendimenti. Tra false promesse e allarmismi ingiustificati, si cerca di distogliere l’attenzione dal vero cambiamento: un intervento puntuale sull’articolo 9 della legge 91 del 1992, che riduce i tempi per ottenere la cittadinanza. Ma cosa c’è dietro questa manovra?

L’8 e il 9 giugno i cittadini italiani saranno chiamati a pronunciarsi su una questione che, per mesi, è stata deformata da una macchina di disinformazione organizzata. Il referendum sulla cittadinanza non regala nulla, non apre alcuna sanatoria e non spalanca i confini a milioni di clandestini, come invece vogliono far credere gli specialisti della paura. Interviene solo sull’articolo 9 della legge 91 del 1992, abbassando da dieci a cinque anni il requisito minimo di residenza legale continuativa per poter presentare la domanda di naturalizzazione. Tutto il resto resta invariato: conoscenza della lingua italiana, reddito adeguato, assenza di condanne penali gravi, valutazione della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it