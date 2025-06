Referendum la chiamata al voto della Cgil | evento conclusivo in piazza

La Cgil Brindisi, insieme a numerose associazioni, invita i cittadini a partecipare attivamente al referendum dell’8 e 9 giugno 2025, un momento cruciale di democrazia che merita la massima presenza. L’evento conclusivo in piazza sarà l’occasione per rafforzare il senso di comunità e responsabilità, dimostrando come il voto possa essere il vero strumento di cambiamento. Non perdere questa opportunità: il futuro si costruisce anche con la tua voce.

BRINDISI - Anche la Cgil Brindisi e diverse associazioni chiamano a raccolta i cittadini in vista del referendum dell'8 e 9 giugno 2025. Spiegano dal sindacato che l'appuntamento con questo voto "rappresenta una delle più importanti occasioni di partecipazione democratica degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Referendum, la "chiamata al voto" della Cgil: evento conclusivo in piazza

In questa notizia si parla di: Voto Referendum Chiamata Cgil

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Referendum, l’appello al voto della Cgil: “Votiamo 5 Sì per tutelare lavoratori e imprese” - Monica Pagni, segretaria provinciale della Cgil di Grosseto, lancia l'appello al voto per i referendum: la nota. Da grossetonotizie.com

L’8 e il 9 giugno al voto per i Referendum, la Cgil: “Cinque Sì contro precarietà e ingiustizie” - I quesiti riguardano il lavoro e la cittadinanza. In quest'intervista Walter Palvarini, Segretario generale della Camera del Lavoro di Monza e Brianza, spiega la necessità di abrogare norme che ledono ... Come scrive mbnews.it

I referendum dell'8 e 9 giugno: su cosa si vota e cosa si chiede di abrogare - Per i referendum proposti dalla Cgil sarà possibile votare domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 dalle ore 7 alle ore 15. Il quorum . Per la ... Secondo msn.com

Jobs Act, Corte Costituzionale decide l'11 gennaio su ammissibilità del referendum