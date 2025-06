Referendum incontro con il vescovo Palmieri | Informarsi è partecipare

Partecipare attivamente al referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno significa informarsi e coinvolgersi consapevolmente. L’Amministrazione comunica che alcune sezioni sono state variate, ma questa modifica non comporta disagi o complicazioni. È fondamentale conoscere i propri punti di voto per esercitare il diritto democratico con coscienza e responsabilità. Un incontro con il vescovo Palmieri e altre iniziative di sensibilizzazione aiuteranno a comprendere meglio l’importanza di questa consultazione.

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno, l’Amministrazione informa che sono variate le seguenti sezioni elettorali: dalla 15 alla 19 dalla scuola Cantalamessa di via Montenero alla scuola Malaspina; dalla 31 alla 39 e 49 dalla scuola elementare Monticelli in via dei Gelsomini a viale della Libertà 3 e via dei Narcisi 2 alla scuola Don Giussani in via degli Iris e via delle Begonie. La variazione delle sezioni elettorali non comporta la sostituzione della tessera. E proprio perché si sarà chiamati a pronunciarsi su importanti questioni del lavoro e della cittadinanza, i vescovi italiani invitano "a un attento discernimento" per una partecipazione al voto consapevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it