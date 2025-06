Referendum in vista Nelle schede cinque quesiti Ecco quando si vota

Il referendum si avvicina e rappresenta un momento cruciale di partecipazione democratica per i cittadini italiani. Cinque quesiti riguardano temi fondamentali come Jobs Act, indennità di licenziamento, contratti precari, subappalti e cittadinanza, invitando gli elettori a riflettere sul futuro del paese. Le urne saranno aperte domenica e lunedì, e il voto avrà valore solo con il raggiungimento del quorum del 50% più uno. Chi vota sì, si esprime per ...

Consultazione su Jobs Act, indennità di licenziamento, contratti precari, subappalti e cittadinanza. Questi, in estrema sintesi, i quesiti dei referendum abrogativi su cui i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi. Le urne resteranno aperte domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. I risultati saranno validi solo se verrà raggiunto il quorum, ovvero se avrà votato il 50% più uno degli aventi diritto. Chi vota sì, si esprime per la cancellazione delle norme oggetto del quesito, chi vota no per mantenerle valide. Gli uffici del Comune di Viareggio saranno aperti in orari straordinari per il ritiro delle tessere elettorali non ancora consegnate e per la richiesta di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

