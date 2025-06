Referendum il fronte del sì Giorgini Cgil | L' astensionismo non è mai una vittoria per nessuno

Il referendum del 2025 si avvicina, e il fronte del Sì si mobilita con determinazione. Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil, sottolinea che l’astensionismo non è mai una vittoria per nessuno. È fondamentale partecipare, perché il nostro voto determina il futuro del paese. In un momento così cruciale, il richiamo alla responsabilità civica diventa ancora più forte: votare è un dovere, non un’opzione.

