Referendum il Comitato per il sì | L' astensionismo grande nemico Festa in piazza con ReferendRock

In un clima di entusiasmo e partecipazione, il Comitato per il Sì si mobilita a Rimini, invitando cittadini a sostenere il referendum contro l’astensionismo, grande nemico della democrazia. Giovedì 5 giugno, al Bar Lento, si è svolto l’ultimo appello, culminato con ReferendRock, una serata di musica e coinvolgimento per rafforzare la voglia di votare. La campagna si chiude con energia: perché ogni voce conta e il futuro si costruisce con il voto.

C’è chi dice sì. Netto, a gran voce. E’ il Comitato referendario riminese che si è ritrovato nella giornata di giovedì (5 giugno) al Bar Lento, in pieno centro storico, per l’ultimo appello al voto e per lanciare il ReferendRock, una festa di chiusura campagna in programma nella serata di venerdì. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Referendum, il Comitato per il "sì": "L'astensionismo grande nemico". Festa in piazza con ReferendRock

