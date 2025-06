Referendum il comitato lancia lo spot finale sulle note di Daniele Silvestri | Siamo tutte e tutti figli d’Italia

A pochi giorni dal voto dell’8 e 9 giugno, il Comitato Referendum Cittadinanza lancia uno spot emozionante, accompagnato dalla coinvolgente melodia di Daniele Silvestri. "Siamo tutte e tutti figli d’Italia" diventa un appello collettivo a esercitare il diritto di scelta, ricordando come il referendum del 1946 abbia sancito l’inizio di una nuova Repubblica. Oggi, con questa stessa volontà, possiamo decidere il nostro futuro. Perché ogni voce conta e la nostra storia continua.

A pochi giorni dal voto dell'8 e 9 giugno il comitato Referendum Cittadinanza lancia lo spot " La nostra Storia ", un invito corale al voto sulle note della canzone " A bocca chiusa " di Daniele Silvestri. "Con il referendum del 1946 le cittadine e i cittadini scelsero la Repubblica italiana. Oggi, 79 anni dopo, sempre con un referendum possono cambiare la legge sulla cittadinanza italiana. Per questo – spiega il comitato promotore del referendum cittadinanza – lo spot è un omaggio al film " C'è ancora domani " e idealmente lo lega alla campagna referendaria di oggi in cui una ragazza italiana nei fatti ma senza cittadinanza, viene sostenuta dall'Italia pronta a rispondere a bocca chiusa: Sì, siamo tutte e tutti figli d'Italia".

