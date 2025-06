Referendum i quesiti sul lavoro | le ragioni del sì e quelle del no spiegate dai giuslavoristi

Il prossimo 8 e 9 giugno, gli italiani sono chiamati a votare sui referendum sul lavoro: un momento cruciale per il nostro sistema occupazionale. Ma cosa prevedono davvero i quattro quesiti? Quali sono le ragioni che spingono al sì e quali quelle che fomentano il no? Consultando esperti come Franco Scarpelli e Pietro Ichino, esploriamo insieme i dettagli giuridici e pratici di questa importante consultazione, per capire come potrebbe influenzare il nostro futuro lavorativo.

(Adnkronos) – Al di là della valenza politica dei referendum del prossimo 8 e 9 giugno, quale il contenuto effettivo dei 4 quesiti dedicati al lavoro, sul piano giuridico e su quello pratico? Quali gli argomenti a favore e contro? Lavoce.info ha fatto il punto con i giuslavoristi Franco Scarpelli e Pietro Ichino. Disciplina generale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, i quesiti sul lavoro: le ragioni del sì e quelle del no spiegate dai giuslavoristi

Scopri altri approfondimenti

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

Segui queste discussioni su X

? Che cosa chiedono i quesiti; ? Le ragioni di favorevoli e contrari; ? Le posizioni dei partiti; ? Come si vota Trovi queste e altre cose da sapere sui referendum su cittadinanza e lavoro nella nostra Guida, sostienici per riceverla: https://bit.ly/Pagella-Gui Partecipa alla discussione

Guida al #referendum contiene tutto quello che devi sapere per votare in modo informato, le ragioni del SÌ e del NO spiegate in maniera chiara. #IoVotoSI i primi 4 quesiti sul #lavoro, e voterò NO al quinto sulla cittadinanza. L’importante è andare a votare! #21 Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 8-9 Giugno: Guida veloce