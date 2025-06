Referendum guerra a Gaza e decreto sicurezza il M5s si mobilita anche a Forlì

Il Movimento 5 Stelle di Forlì si anima con manifestazioni e iniziative, esprimendo ferma opposizione al decreto sicurezza, preoccupato per le tensioni internazionali legate alla guerra a Gaza e convinto che il confronto sia fondamentale per difendere i diritti dei cittadini. In un contesto così complesso, la mobilitazione locale si fa portavoce di un dissenso condiviso, auspicando un futuro più giusto e sicuro per tutti.

Decreto sicurezza, guerra a Gaza e referendum: su questi tre principali temi politici il movimento 5 Stelle si è mobilitato anche a Forlì: “Manifestiamo il nostro più totale dissenso verso il decreto sicurezza con l’auspicio che, se ci sono le condizioni, lo stesso possa venire impugnato davanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Referendum, guerra a Gaza e decreto sicurezza, il M5s si mobilita anche a Forlì

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Poveri palestinesi, la sinistra furbetta utilizza la piazza pro-Gaza per tirare la volata ai referendum. “Guerra” sulle date… - L'articolo affronta la complessa situazione dei palestinesi, vittime dei bombardamenti di Netanyahu e strumentalizzati dalla sinistra politica in vista dei referendum.

Segui queste discussioni su X

Il dibattito italiano è occupato dai referendum di giugno con tutta la carne al fuoco delle prossime settimane: il summit NATO, la guerra commerciale, i due conflitti che proseguono, le discussioni europee sul piano di diamo, il budget annuale dell’Unione Europ Partecipa alla discussione

La guerra nelle urne. ProPal e piazza antisemita per spingere il referendum Salvini: "Nessuno usi i morti di Gaza per convincere ad andare a votare" Schlein e la ciocca rossa: promessa a scoppio ritardato La #primapagina ?Siamo in #edicola #4giugn Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Palestine Red Crescent refuses Israeli order to evacuate key Gaza hospital | SBS News