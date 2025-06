Referendum Fico e Fratoianni a Salerno per il Sì | Referendum per ridare dignità al lavoro e ai diritti

A Salerno, Roberto Fico e Nicola Fratoianni si sono uniti in un appassionato sostegno ai referendum dell’8 e 9 giugno, ribadendo l’importanza di cinque sì per riappropriarci della dignità del lavoro e dei diritti di cittadinanza. Un’occasione storica per cambiare le cose e mettere al centro le questioni più care ai cittadini. È il momento di agire: insieme possiamo costruire un futuro più equo e giusto.

Cinque sì per cambiare le cose, cinque sì per ridare centralità al lavoro e ai diritti di cittadinanza. A Salerno, durante un'iniziativa pubblica, Roberto Fico e Nicola Fratoianni hanno ribadito il sostegno pieno del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra ai referendum dell'8 e 9 giugno.

